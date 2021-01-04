كوريا الجنوبية تدين بشدة الهجوم على مطار عدن في اليمن

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أكّدت دعمها جهود الحكومة اليمنية لإنهاء الحرب الأهلية

أدانت الحكومة الكورية الجنوبية، بشدة، الهجوم على مطار عدن الدولي في اليمن، مقدمة خالص التعازي لليمن حكومة وشعباً وعائلات الضحايا.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية، في تصريح المتحدث باسمها، اليوم، أن الحكومة الكورية الجنوبية تدين، بشدة، الهجوم على مطار عدن الدولي، في الوقت الذي يكون فيه اليمن في لحظة مهمة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي من ضمنه انطلاق حكومة اليمن الجديدة، موكدةً أن كوريا الجنوبية تدعم جهود الحكومة اليمنية والشعب والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن.