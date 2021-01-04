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خبير الطقس "الحصيني" هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق

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خبير الطقس "الحصيني" هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق خبير الطقس "الحصيني" هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق
من خفيفة لمتوسطة.. تبدأ اليوم الاثنين إلى غد الثلاثاء

خبير الطقس

سبق- الرياض: تَوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، اليوم الاثنين، حتى صباح غد الثلاثاء على: (حفر الباطن، والصمان، والقصيم)، ومحافظات: (الزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، والعاصمة الرياض، فشمال وغرب الأحساء، وأجزاء متفرقة من الباحة، وعسير، وجازان وسواحلها).

كما تَوَقّع "الحصيني" استمرار الحالة الجوية الثامنة للعام 1442هـ خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، وأن تعيش أجزاء مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وشرق الشمالية، والجوف، وغرب الشرقية وشمالها) أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًّا وماطرة على فترات متقطعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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