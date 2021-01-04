أخبار عاجلة

"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير! -
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية -
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن -
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق -
‏إثيوبيا تعتقل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي -
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين -
بطولة الأهالي تنقذ 120 مريضًا من الموت بسبب نقص الأكسجين في كفرالشيخ -
حفاظًا على البيئة.. إزالة مكمورة فحم مخالفة بدمياط -
مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط -
الأوقاف: إغلاق مسجد جديد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​"القابضة للكهرباء": غير مسموح بتركيب عداد كودي في 3 حالات

Print
​"القابضة للكهرباء": غير مسموح بتركيب عداد كودي في 3 حالات ​"القابضة للكهرباء": غير مسموح بتركيب عداد كودي في 3 حالات

مصراوي Masrawy

07:15 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:

حصل "مصراوي" على خطاب عممته الشركة القابضة لكهرباء ، للتوزيع على الشركات التابعة، يتضمن قواعد التوصيل والتركيب العدادات الكودية بدلًا من نظام الممارسة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية، على المنصة الإلكترونية للقابضة لكهرباء.

وتضمن القرار أن تتم إجراءات البدء في التوصيل بعد المعاينة وإعداد المقايسة وسدادها، طبقًا لقواعد توصيل التغذية الكهربائية الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المنعقدة اعتبارًا من مارس 2020 الماضي التي تتضمن:

- البدء في إعداد المقايسات النمطية أولًا أي للعقارات التي تم توصيل التيار الكهربائي لها.

- تركيب العدادات لكافة المتقدمين وفقًا للقواعد المنظمة باستثناء الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية، والوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدني، والوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم (87) لسنة 2015 في شأن المسافات الآمنة لحزم خطوط الكهرباء.

وتواصل المنصة الإلكترونية عملها في استقبال طلبات المواطنين المتعلقة بطلبات تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، حيث تلقت حتى الآن أكثر من مليون طلب لعدد من الوحدات العقارية بلغ 2.3 مليون وحدة شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9، مع استمرارها في استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.

كما استقبلت أيضًا منذ إطلاقها 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي والتليفونات المحمولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الاستفسارات يتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.


كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

شبكة عيون الإخبارية