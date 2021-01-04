طرح لقاح أسترازينيكا - أكسفورد في "عدد محدود" من المستشفيات البريطانية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ):

قال كبار مسؤولي الصحة في بريطانيا إن لقاح أسترازينيكا-أكسفورد سيطرح على المرضى في "عدد محدود" من المستشفيات في البلاد في نفس الوقت اليوم الاثنين.

سيكون أول من يحصل على اللقاح ، اثنتان من المستشفيات في لندن، وكذلك واحدة في جنوب إنجلترا، وأخرى في شمال إنجلترا، وواحدة في ميدلاندز وأخرى في أكسفورد، حيث تم تطوير اللقاح بشكل مشترك.

وقالت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا إن اللقاح، الذي وافقت عليه الهيئة التنظيمية البريطانية، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، للاستخدام الطارئ يوم الأربعاء الماضي، سيتم تقديمه في نهاية المطاف في أكثر من 700 موقع تطعيم.

وأضافت الهيئة الصحية أن موظفي هيئة الصحة الوطنية الحاليين والسابقين تقدموا بطلبات للقيام بعمليات التطعيم، وأكمل عشرات الآلاف بالفعل تدريبهم عبر الإنترنت، وسيتم منح الأطباء الذين يعملون خارج المستشفيات 10 جنيهات إسترلينية إضافية (13 دولارًا) عن كل مقيم في دار رعاية يتم تطعيمه بحلول نهاية الشهر.

وتمت الموافقة على لقاح فايزر/بيونتيك للاستخدام في حالات الطوارئ في 2 ديسمبر، حيث كانت الجدة مارجريت كينان أول شخص يتم تطعيمه في 8 ديسمبر.

وتم إعطاء ما مجموعه 750 الف جرعة من اللقاح للبريطانيين المسنين والضعفاء بحلول الأسبوع الأخير من عام 2020.