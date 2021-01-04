أخبار عاجلة

"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير! -
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية -
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن -
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق -
‏إثيوبيا تعتقل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي -
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين -
بطولة الأهالي تنقذ 120 مريضًا من الموت بسبب نقص الأكسجين في كفرالشيخ -
حفاظًا على البيئة.. إزالة مكمورة فحم مخالفة بدمياط -
مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط -
الأوقاف: إغلاق مسجد جديد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة على حائل والقصيم والشمالية والشرقية

Print
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة على حائل والقصيم والشمالية والشرقية "الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة على حائل والقصيم والشمالية والشرقية
تشمل جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكّرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين

إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين

المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته

المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته

جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد

جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد

"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير!

"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير!

شبكة عيون الإخبارية