​​انتصار للدولة المصرية.. برلماني يشيد باستكمال مشروعات الإسكان رغم "كورونا"

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مصراوي Masrawy

أشاد النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، بالطفرة التي حدثت في منظومة الإسكان؛ خصوصًا بالوحدات الوطنية "أهالينا" التي نقلت المواطن البسيط الذي كان يقطن المناطق العشوائية إلى وحدات سكنية آدمية تليق به، في ظل اتجاه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد قرقر، في بيان صادر عن اليوم الأحد، أن مصر تحولت إلى مدن عالمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على رأس أولوياته منظومة الإسكان؛ للتخلص من العشوائيات التي نهشت الدولة خلال ثلاثين عامًا مضت، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على صحة وسلامة المواطن.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تطوير المناطق العشوائية لم يقتصر على العاصمة فقط؛ بل إن وزارة الإسكان حملت على عاتقها العمل في كل محافظات مصر في آنٍ واحد، لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة والنهوض بالمنظومة السكنية، لافتًا إلى أن ما حققته وزارة الإسكان من مشروعات في الفترة السابقة هو بمثابة المعادلة الصعبة؛ خصوصًا الاستمرار في تنفيذ المشروعات في ظل جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على اقتصاديات دول العالم.​