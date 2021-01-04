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​​انتصار للدولة المصرية.. برلماني يشيد باستكمال مشروعات الإسكان رغم "كورونا"

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​​انتصار للدولة المصرية.. برلماني يشيد باستكمال مشروعات الإسكان رغم "كورونا" ​​انتصار للدولة المصرية.. برلماني يشيد باستكمال مشروعات الإسكان رغم "كورونا"

مصراوي Masrawy

06:30 ص الإثنين 04 يناير 2021

أشاد النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، بالطفرة التي حدثت في منظومة الإسكان؛ خصوصًا بالوحدات الوطنية "أهالينا" التي نقلت المواطن البسيط الذي كان يقطن المناطق العشوائية إلى وحدات سكنية آدمية تليق به، في ظل اتجاه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد قرقر، في بيان صادر عن اليوم الأحد، أن تحولت إلى مدن عالمية في عهد الرئيس عبد الفتاح ، الذي وضع على رأس أولوياته منظومة الإسكان؛ للتخلص من العشوائيات التي نهشت الدولة خلال ثلاثين عامًا مضت، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على صحة وسلامة المواطن.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تطوير المناطق العشوائية لم يقتصر على العاصمة فقط؛ بل إن وزارة الإسكان حملت على عاتقها العمل في كل محافظات مصر في آنٍ واحد، لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة والنهوض بالمنظومة السكنية، لافتًا إلى أن ما حققته وزارة الإسكان من مشروعات في الفترة السابقة هو بمثابة المعادلة الصعبة؛ خصوصًا الاستمرار في تنفيذ المشروعات في ظل جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على اقتصاديات دول العالم.​

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