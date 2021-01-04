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أوغندا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بنسبة 88% خلال 3 أشهر

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أوغندا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بنسبة 88% خلال 3 أشهر أوغندا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بنسبة 88% خلال 3 أشهر

مصراوي Masrawy

06:30 ص الإثنين 04 يناير 2021

كمبالا - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في أوغندا يوم الأحد أنها سوف تحصل على لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، بناء على التقارير المتاحة والتوصيات الواردة من اللجنة العلمية الاستشارية.

وذكرت صحيفة"ديلي مونيتور" الأوغندية في موقعها على الانترنت أن البلاد شهدت زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19 بنسبة بلغت 88% أو 22 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة قولها في بيان صحفي يوم الأحد:"إن هناك حاجة ماسة للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، ليس فقط كاستراتيجية للحد من حالات الإصابة والوفيات المتصاعدة، ولكن كإجراء صحة عامة للتمكين من العودة الآمنة إلى ممارسة الحياة الطبيعية

وأضافت الوزارة أن أوغندا سوف تدرس خيارات الاستعانة باللقاحات الأخرى مثل اللقاح الصيني، عندما يحصل على الموافقة من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزارة:"إنه سيتم توزيع اللقاح على أساس عادل يبدأ بالأكثر عرضة للخطر".

ووفق منظمة الصحة العالمية هناك 48 لقاحا تخضع للتقييم الاكلينيكي فى مختلف دول العالم، بحسب الصحيفة.

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مصراوي Masrawy

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