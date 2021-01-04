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ناميبيا: إجمالي إصابات كورونا 25116 والوفيات 215

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ناميبيا: إجمالي إصابات كورونا 25116 والوفيات 215 ناميبيا: إجمالي إصابات كورونا 25116 والوفيات 215

مصراوي Masrawy

06:19 ص الإثنين 04 يناير 2021

ويندهوك - (د ب أ):
أعلن كالومبى شانجولا وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في ناميبيا يوم الأحد عن تسجيل 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 وحالتي وفاة مع تعافي 124 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ناميبيا حتى الآن 25116 حالة مؤكدة وتعافى 21055 بينما بلغ عدد الحالات النشطة 3843 وبلغ عدد الوفيات 215 حالة.

وذكرت صحيفة"ذى ناميبيا" في موقعها على الانترنت يوم الأحد أنه تم إدخال 261 شخصا إلى المستشفيات لعلاجهم من مرض كوفيد19، بينهم 41 فى غرف العناية المركزة.

وقال شانجولا:"إننا نواصل مراقبة الأعداد المتزايدة للإصابات فى كل المناطق خاصة بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاما" مشيرا إلى أنه لا يزال يتم تسجيل إصابات متزايدة بين الطلبة والأكاديميين والمعلمين خلال عطلاتهم.

وأوضح شانجولا إن مرض كوفيد 19 أصبح يشكل حاليا تهديدا كبيرا للخدمات الصحية العامة والخاصة فى البلاد، حيث إن قدرات العلاج أو الوقاية من المرض تعانى من ضغوط شديدة.

وقال:" إن مصدر القلق الأساسى بالنسبة لنظامنا الصحى يتمثل فى الحاجة إلى خدمات الرعاية الحرجة، لذا، فى الوقت الذي ندخل فيه العام الجديد، دعونا نستخدم الكمامات والتمسك بقوات الصحة العامة والحد من الزيارات غير الضرورية"

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