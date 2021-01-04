وزيرة الثقافة تعتمد تخريج دفعة مشروع "ابدأ حلمك" بالفيوم كفرقة مسرحية نوعية

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحى:

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، شهادات تخريج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، والتى ضمت 53 متدرباً، وذلك في الاحتفالية التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسماح كامل مدير عام قصر ثقافة الفيوم.

وأعلنت وزيرة الثقافة، اعتماد خريجي هذه الدفعة كفرقة مسرحية نوعية، وأكدت إن تخريج دفعات المرحلة التنفيذية الأولى من مشروع "ابدأ حلمك" يُجسد الإصرار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الهادفة الى اكتشاف النابغين والموهوبين واعداد جيل جديد من المبدعين يشارك فى تحقيق التنمية المستدامة والمنشودة، مضيفة أن المشروع ساهم فى استثمار طاقات الشباب لإثراء المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعى وتطوير المجتمع.

وأشارت وزيرة الثقافة أن مشروع ابدأ حلمك فى المحافظات يأتي كأحد مسارات خطط تحقيق العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع بكافة أرجاء الوطن، كما أشادت بالمستوى الفني للأعمال التي قام المتدربون من أبناء الفيوم بإنتاجها خلال مراحل تدريبهم، وهو ما يؤكد دائماً امتلاك أبناء الصعيد قدرات إبداعية متفردة، ووجهت الشكر للقائمين على المشروع وحثهم على بذل المزيد من الجهد معربةً عن ثقتها الكاملة في قدرتهم على تطويره والارتقاء بمضمونه .

وقال محافظ الفيوم إن ورشة "ابدأ حلمك" منذ انطلاقها نجحت فى جذب واكتشاف مجموعة من المواهب المتميزة من مختلف الفئات العمرية، لتؤكد خصوبة أرض مصر بالمواهب الواعدة فى كافة المجالات .

وذكر رئيس هيئة قصور الثقافة الورشة التدريبية لمشروع ابدأ حلمك بالفيوم استمرت 6 أشهر، وتقدم للالتحاق بالدفعة الأولى 435 شابا اجتاز الاختبارات 53 منهم بواقع 33 من الإناث 19 من الذكور، بالإضافة إلى متدرب واحد فوق سن 60 عاماً، واشار ان المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع شهدت تخريج أولى الدفعات بمحافظة اسيوط، والتي أُعلنت خلالها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اعتماد خريجيها كفرقة مسرحية نوعية لأول مرة، ووجهت بتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر، وأضاف أنه من المقرر أن يتم تخريج الدفعة الأولى من المبادرة بمحافظة الشرقية خلال الفترة المقبلة لتكتمل بذلك مستهدفات المرحلة الأولى للمشروع .

جاء ذلك خلال حضور الوزير ومحافظ الفيوم، عرضاً مسرحياً مساء احد، بعنوان "أوديب سوفوكليس"،جزءِ من مسرحية "هرقل فوق جبل أويتا" للشاعر والفيلسوف اليوناني سينيكا، جزءً من مسرحية "يوليوس قيصر" للكاتب العالمي وليم شكسبير، جزء من مسرحية "الدخان" للكاتب المصري ميخائيل رومان.