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محافظ جنوب سيناء: نستهدف جذب مليون سائح سنويًا لمدينة سانت كاترين

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محافظ جنوب سيناء: نستهدف جذب مليون سائح سنويًا لمدينة سانت كاترين محافظ جنوب سيناء: نستهدف جذب مليون سائح سنويًا لمدينة سانت كاترين

مصراوي Masrawy

03:31 ص الإثنين 04 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جاري تنفيذ مخطط تنموي شامل بمدينة سانت كاترين، ومن المقرر أن يتم انجازه خلال عام فقط، لتصبح المدينة بأكملها مدينة سياحية تراثية بيئية، وأول مدينة في العالم للمشاة فقط، بهدف جذب مليون سائح سنويًا.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، في الحلقة النقاشية التي عقدتها مؤسسة الأهرام، بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس التحرير، ونخبة من كبار الكتاب والصحفيين بالمؤسسة.

وقدم المحافظ شرحًا مفصلًا عن الرؤية التنموية لمحافظة جنوب سيناء، في شتى المجالات السياحية، والصناعية، والزراعية، والتنموية والخدمية، وما جرى على أرض الواقع من إنجازات.

كما استعرض رؤية تطوير منطقة حمام موسى، وتطوير قرية الجبيل، وممشى أهل ، والشاطئ العام بمدينة طور سيناء.

وجرى استعراض التطور الجاري والمستمر بمدينة شرم الشيخ، من خلال المخطط الاستراتيجي للمدينة، مثل محور مشاة شارع السلام، وساحة الاحتفالات، ومركز الفورميلا، ومارينا اليخوت، و منطقة الرياضات التراثية، مضماري الخيل والهجن.

وتطرق المحافظ لفرص الاستثمار لجذب رؤوس الأموال العربية والوطنية، وجذب المزيد من سكان الوادي لكافة مدن جنوب سيناء.

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