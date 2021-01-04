وزير الزراعة يتفقد موقع أراضٍ التوسع الأفقي في الساحل الشمالي (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي في منطقة الساحل الشمالي وجنوب الضبعة، اليوم الأحد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التوسع الأفقي وعمليات الحصر التصنيفي لها للتأكد من صلاحية الأراضي للزراعة وتحديد التركيب المحصولية لها.

وأكد القصير، أهمية إجراء هذا الحصر كخطوة أولى لأن الدولة ستنفق المليارات على هذا المشروع القومي المهم الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 500 ألف فدان ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة في سد جانب من الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية.