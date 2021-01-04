اليوم.. محاكمة متهم بحيازة طلقات نارية بحلوان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، جلسة محاكمة متهم بحيازة طلقات نارية بمدينة حلوان.

وأسندت النيابة المتهم "هشام. ف"، صاحب محل، تهمة حيازة طلقات نارية بدون تصريح، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح معاون مباحث قسم حلوان في شهادته، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بحيازة طلقات نارية داخل المحل الخاص به، وبالذهاب إليه وتفتيشه وتفتيش المحل الخاص به عثر على عدد من الطلقات النارية بلغت 41 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازة الطلقات النارية بقصد استخدامها بدون تصريح.