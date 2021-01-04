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زيمبابوي تشدد إجراءات الإغلاق مع تصاعد حالات الإصابة بكورونا

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زيمبابوي تشدد إجراءات الإغلاق مع تصاعد حالات الإصابة بكورونا زيمبابوي تشدد إجراءات الإغلاق مع تصاعد حالات الإصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

03:01 ص الإثنين 04 يناير 2021

هراري - (د ب ا):
أعلن قنسطنطينو تشيوينجا، نائب رئيس زيمبابوى، وزير الصحة ورعاية الطفل عن فرض حالة إغلاق مشددة تستمر لمدة ثلاثين يوما فى محاولة لمواجهة تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وذكرت صحيفة"ذي صنداي نيوز" الصادرة في زيمبابوى يوم الأحد أن الإجراءات تشمل حظر البارات وصالات التربية البدنية والمطاعم خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم وقف جميع الأعمال التجارية الرسمية وغير الرسمية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ، بينما يستمر تقديم الخدمات الأساسية من مواقعها فى المستشفيات والسوبر ماركت مع الالتزام بعمل الموظفين الأساسيين بها، على أن تعمل الصيدليات والسوبر ماركت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء كل يوم.

وقال نائب رئيس زيمبابوي إن عدد حالات الإصابة التراكمي بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 14084 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 369 حالة، وهذا هو السبب وراء إقدام على تشديد إجراءات الإغلاق.

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