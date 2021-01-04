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كينيا: 124 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة

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كينيا: 124 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة كينيا: 124 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

02:15 ص الإثنين 04 يناير 2021

نيروبي - (د ب أ):
أكد وزير الصحة الكيني موتاهى كاجوي يوم الأحد عن رصد 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة ممايرفع عدد المصابين بالفيروس غلى 96802 حالة.

ونقل موقع صحيفة "نيشن" الكينية على الإنترنت عن وزير الصحة قوله إنه تم رصد الإصابات الجديدة خلال إجراء فحص على عينة شملت 2855 شخصا، مشيرا إلى أن بين الحالات الجديدة 100 كيني و24 أجنبيا، وأصغر المصابين يبلغ طفل من العمر ثلاثة أعوام وأكبرهم يبلغ 86 عاما.

وقال الوزير إن 216 شخصا تعافوا من المرض، بينما خضع 178 للعزل المنزلى، وتم إخضاع 38 مصابا للعلاج بالمستشفى.

وأضاف أن إجمال عدد المتعافين من الفيروس بلغ 79073 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة أنه لم تحدث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، مما يبقى عدد وفيات كورونا عند 1685 حالة وفاة.

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