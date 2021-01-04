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اليوم.. محاكمة أحمد شفيق في "فساد الطيران"

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اليوم.. محاكمة أحمد شفيق في "فساد الطيران" اليوم.. محاكمة أحمد شفيق في "فساد الطيران"

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02:00 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران المدني".

ويواجه "شفيق" واثنين آخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013 في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

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