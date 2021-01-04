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إطلاق نار في شمال فرجينيا الأمريكية

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إطلاق نار في شمال فرجينيا الأمريكية إطلاق نار في شمال فرجينيا الأمريكية

مصراوي Masrawy

01:50 ص الإثنين 04 يناير 2021

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخص عقب إطلاق النار على 3 أشخاص بينهم نائب في مكتب شرطة مقاطعة لودون في منطقة شمال فيرجينيا وول مارت.

وأشار بيان صادر عن الشرطة إلى أنه لم يقتل أحد في الحادث الذي وقع في المقاطعة بعد أن تدخلت القوات للسيطرة على الوضع، وفق "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وأصيب نائب في مكتب الشرطة بالمقاطعة إلى جانب اثنين من موظفي أمن المتجر، بإصابات خطيرة.

وقال مايك تشابمان، شريف الشرطة في مقاطعة لودون: "انتهى بمنفذ الهجوم الأمر بضرب الضباط في كل من أرجلهم في محاولة منه للهرب".

وأضافت شرطة مقاطعة لودون في بيانها أن المشتبه به أصيب بنيران الشرطة أثناء هروبه من مكان الحادث بسيارة مسروقة وتم القبض عليه بعد تحطم السيارة على الطريق.

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