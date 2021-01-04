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رئيس نيجيريا يطالب القادة الأفارقة باتخاذ موقف موحد ضد الإرهاب

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رئيس نيجيريا يطالب القادة الأفارقة باتخاذ موقف موحد ضد الإرهاب رئيس نيجيريا يطالب القادة الأفارقة باتخاذ موقف موحد ضد الإرهاب

مصراوي Masrawy

01:35 ص الإثنين 04 يناير 2021

أبوجا - (د ب أ):
أعرب محمدو بوهارى رئيس نيجيريا عن تعاطفه مع جمهورية النيجر المجاورة حيث لقى 70 شخصا حتفهم فى بلدة زارومداري على الحدود مع مالي على أيدى مسلحين.

ووصف بوهاري الحادث، بحسب صحيفة"ذى صن" النيجيرية بأنه دعوة صريحة لإتخاذ إجراء موحد من جانب القادة الأفارقة ضد الإرهاب.

وقال بوهارى:" إننا نواجه تحديات أمنية خطيرة فى مواجهة حملة شريرة يقوم بها الإرهابيون فى منطقة الساحل للقيام بعمليات عنف عشوائية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب منا اتخاذ عمل موحد يساعدنا فى هزيمة أعداء الإنسانية"

وأضاف بوهاري:" إن الإرهاب أصبح حاليا مثل طاعون يمكن أن ينتشر فى أى وقت ما لم يتم اتخاذ إجراء موحد ضده".

وأوضح بوهارى أن "حالة عدم الاستقرار فى جزء من أفريقيا كان لها انعكاساتها على أمن المناطق الأخرى"

وقال إن الفوضى التى شهدتها ليبيا في عام 2011 كان لها انعكاساتها على أمن الدول الأفريقية الأخرى، ومن بينها نيجيريا والنيجر وتشاد و الكاميرون وغيرهم.

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