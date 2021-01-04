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وزارة الخارجية: متابعة سير التحقيقات فى قضية المواطن الذي قتل بالسعودية

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وزارة الخارجية: متابعة سير التحقيقات فى قضية المواطن الذي قتل بالسعودية وزارة الخارجية: متابعة سير التحقيقات فى قضية المواطن الذي قتل بالسعودية

مصراوي Masrawy

01:27 ص الإثنين 04 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):
أكدت وزارة الخارجية أنها تواصل متابعتها الحثيثة من خلال القنصلية العامة في الرياض لسير التحقيقات الجارية في قضية مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد بالمملكة العربية والذي نقل جثمانه في وقت سابق اليوم الأحد إلى أرض الوطن.
وأوضحت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن القنصلية وبعد الانتهاء من إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن صباح اليوم الأحد، تستمر في بذل مساعيها، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، للحصول على كافة مستحقات الفقيد، وأية تعويضات مستحقة لأسرته وفق أحكام القانون السعودي.
وأعربت الخارجية عن خالص التعازي لأسرة المرحوم هاني عبد التواب، معبرة عن ثقتها في عدالة السلطة القضائية بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إنزال العقاب الرادع على الجناة.

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