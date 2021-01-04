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تسجِّل 1309 إصابات جديدة بكورونا و64 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 1309 إصابات جديدة بكورونا و64 حالة وفاة تسجِّل 1309 إصابات جديدة بكورونا و64 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 142187 من ضمنهم 113898 متعافيًا

مصر تسجِّل 1309 إصابات جديدة بكورونا و64 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد خروج 418 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113898 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1309 حالات جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 64 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 142187 حالة، من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها، و7805 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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