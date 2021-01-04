وزيرا الإعلام والمالية اليمنيان يدعوان لتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي

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شددا على أهمية استعادة بناء الدولة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كافة إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, ومواصلة الانتصارات الوطنية وصولاً إلى تحقيق الانتصار الأكبر والهدف المنشود باستعادة وبناء الدولة المدنية الحديثة بإسناد أخوي ودعم سخي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الإرياني في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من القيادات بالوزارة ومحافظة عدن وقيادات المؤسسات الإعلامية الرسمية، وجرى خلاله مناقشة تفعيل أدوار وأنشطة المؤسسات الإعلامية في خدمة الأهداف الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة الانقلاب، ومعرفة احتياجات ومتطلبات تلك المؤسسات للقيام بواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وبالشكل المطلوب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن وزير الإعلام اليمني أكد في بداية الاجتماع حرص الوزارة على النهوض بالمؤسسات الإعلامية كافة، وأهمية وضرورة التنسيق الكامل بين قيادة وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وقيادة السلطة المحلية في عدن والمؤسسات الإعلامية في كل الجوانب والمجالات ذات الصلة بترتيبات تفعيل عمل المؤسسات الإعلامية المختلفة من العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد على ضرورة تعاون وتكاتف جهود الجميع في هذه المرحلة الصعبة الراهنة التي يمر بها اليمن لتجاوز المحن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وجدد الوزير الإرياني التشديد على تورط ميليشيا الحوثي الانقلابية وخبراء إيرانيين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة اليمنية إلى عدن، وقوبل بتنديد واستنكار محلي وإقليمي ودولي.

ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أهمية وضرورة العمل خلال المرحلة القادمة على إعادة بناء المؤسسات المالية للدولة وتحصيل الموارد وفقًا لإستراتيجية ذات أهداف واضحة للإسهام في تعافي ونهوض الاقتصاد الوطني في بلاده.

وشدد الوزير اليمني خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من المسؤولين بالوزارة، على أهمية التركيز على تعزيز الشراكة القائمة مع شركاء الحكومة اليمنية والمانحين من الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي لضمان نجاح خطط ومساعي انتشال اليمن من الأوضاع الراهنة في مختلف مجالات الحياة وقطاعاتها.

وقال ابن بريك في تصريح نقلته وكالة "سبأ": إنّ العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي في أثناء وصول الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، خلق لدى الحكومة تحديًا كبيرًا ولن يثنيها عن مواصلة جهودها وأداء مهامها ومسؤولياتها وفقًا للبرامج والخطط الشاملة في شتى جوانب الحياة وبمقدمتها الجانب المالي والاقتصادي والخدمي.