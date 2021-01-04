أخبار عاجلة

"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير! -
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية -
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن -
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق -
‏إثيوبيا تعتقل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي -
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين -
بطولة الأهالي تنقذ 120 مريضًا من الموت بسبب نقص الأكسجين في كفرالشيخ -
حفاظًا على البيئة.. إزالة مكمورة فحم مخالفة بدمياط -
مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط -
الأوقاف: إغلاق مسجد جديد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزيرا الإعلام والمالية اليمنيان يدعوان لتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي

Print
وزيرا الإعلام والمالية اليمنيان يدعوان لتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي وزيرا الإعلام والمالية اليمنيان يدعوان لتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي
شددا على أهمية استعادة بناء الدولة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة

وزيرا الإعلام والمالية اليمنيان يدعوان لتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كافة إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, ومواصلة الانتصارات الوطنية وصولاً إلى تحقيق الانتصار الأكبر والهدف المنشود باستعادة وبناء الدولة المدنية الحديثة بإسناد أخوي ودعم سخي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الإرياني في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من القيادات بالوزارة ومحافظة عدن وقيادات المؤسسات الإعلامية الرسمية، وجرى خلاله مناقشة تفعيل أدوار وأنشطة المؤسسات الإعلامية في خدمة الأهداف الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة الانقلاب، ومعرفة احتياجات ومتطلبات تلك المؤسسات للقيام بواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وبالشكل المطلوب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن وزير الإعلام اليمني أكد في بداية الاجتماع حرص الوزارة على النهوض بالمؤسسات الإعلامية كافة، وأهمية وضرورة التنسيق الكامل بين قيادة وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وقيادة السلطة المحلية في عدن والمؤسسات الإعلامية في كل الجوانب والمجالات ذات الصلة بترتيبات تفعيل عمل المؤسسات الإعلامية المختلفة من العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد على ضرورة تعاون وتكاتف جهود الجميع في هذه المرحلة الصعبة الراهنة التي يمر بها اليمن لتجاوز المحن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وجدد الوزير الإرياني التشديد على تورط ميليشيا الحوثي الانقلابية وخبراء إيرانيين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول اليمنية إلى عدن، وقوبل بتنديد واستنكار محلي وإقليمي ودولي.

ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أهمية وضرورة العمل خلال المرحلة القادمة على إعادة بناء المؤسسات المالية للدولة وتحصيل الموارد وفقًا لإستراتيجية ذات أهداف واضحة للإسهام في تعافي ونهوض الاقتصاد الوطني في بلاده.

وشدد الوزير اليمني خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من المسؤولين بالوزارة، على أهمية التركيز على تعزيز الشراكة القائمة مع شركاء الحكومة اليمنية والمانحين من الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي لضمان نجاح خطط ومساعي انتشال اليمن من الأوضاع الراهنة في مختلف مجالات الحياة وقطاعاتها.

وقال ابن بريك في تصريح نقلته وكالة "سبأ": إنّ العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي في أثناء وصول الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، خلق لدى الحكومة تحديًا كبيرًا ولن يثنيها عن مواصلة جهودها وأداء مهامها ومسؤولياتها وفقًا للبرامج والخطط الشاملة في شتى جوانب الحياة وبمقدمتها الجانب المالي والاقتصادي والخدمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي

الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

شبكة عيون الإخبارية