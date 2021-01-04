رئيس الجهاز العسكري يزور قوات "الحرس الوطني" المرابطين في الحد الجنوبي

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اطلع على مركز العمليات المتقدم مستمعًا إلى إيجاز عن مهامه في دحر العدو

زار رئيس الجهاز العسكري المكلف بوزارة الحرس الوطني اللواء ركن منصور العيسى, قوات وزارة الحرس الوطني المرابطين بالحد الجنوبي، حيث كان في استقباله قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي اللواء ركن صالح المطيري.

واطلع العيسى خلال زيارته على مركز العمليات المتقدم للواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحد الجنوبي, مستمعًا إلى إيجاز عن مهام وواجبات اللواء في دحر العدو وحفظ حدود بلادنا, كما زار قيادة قوة نجران, وكان في استقباله قائد قوة نجران اللواء ركن ضاوي الغزواني, اطلع خلال زيارته على مهام وواجبات القوات المشاركة في الحد الجنوبي.

والتقى رئيس الجهاز العسكري المكلف, قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي اللواء ركن سعد الحارثي, مطلعًا على مهام وواجبات اللواء, كما زار الفوج الثامن والثلاثين واستقبله أمير الفوج راكان الإيداء، ثم توجه إلى الفوج التاسع والثلاثين واستقبله أمير الفوج مشل بن طوالة.

عقب ذلك, تفقد رئيس الجهاز العسكري, مستشفى صقر الجزيرة الميداني التابع لقيادة الطب الميداني العسكري, مطلعًا على التجهيزات الطبية التي يقدمها المستشفى لمنسوبي قوات وزارة الحرس الوطني والوحدات المساندة لها.

ثم قام بزيارة لمعسكر سلاح الإشارة, وكان في استقباله العقيد ماجد العاصمي الذي قدم نبذة مختصرة لما يقدمونه في الحد الجنوبي، كما زار معسكر قاعدة الإمداد والتموين المتقدمة, استقبله قائد المعسكر العقيد مقبل الحبلاني الذي استعرض مهام وواجبات القاعدة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الجهاز العسكري المكلف شكر وتقدير الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لجميع قوات الوزارة المشاركة في الحد الجنوبي على جهودهم المبذولة وما يقدمونه من عمل مشرف للذود عن الوطن.

رافق رئيس الجهاز العسكري المكلف خلال زيارته, رؤساء الهيئات والوحدات المساندة.