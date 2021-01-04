أخبار عاجلة

"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير! -
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية -
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن -
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق -
‏إثيوبيا تعتقل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي -
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين -
بطولة الأهالي تنقذ 120 مريضًا من الموت بسبب نقص الأكسجين في كفرالشيخ -
حفاظًا على البيئة.. إزالة مكمورة فحم مخالفة بدمياط -
مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط -
الأوقاف: إغلاق مسجد جديد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 11 شخصا في عمل إرهابي يستهدف حافلة بمحافظة حماة السورية

Print
مقتل وإصابة 11 شخصا في عمل إرهابي يستهدف حافلة بمحافظة حماة السورية مقتل وإصابة 11 شخصا في عمل إرهابي يستهدف حافلة بمحافظة حماة السورية

مصراوي Masrawy

12:11 ص الإثنين 04 يناير 2021

دمشق - ( د ب أ ):
قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية أن أحد عشر شخصا سقطوا مابين قتيل وجريح جراء تعرض حافلة تقل مدنيين وعسكرين لعمل إرهابي في ريف حماة الشمالي الشرقي مساء اليوم الأحد.
وقالت المصادر لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد أن سيارة تقل عسكريين ومدنيين تعرضت لعمل ارهابي ما أدى لمقتل ستة أشخاص واصابة 5 اخرين في منطقة وادي العزيب بريف سلمية الشمالي الشرقي حوالي 90 كم عن مدينة حماة ".
كانت حافلات تقل عسكريين تعرضت لهجوم في منطقة كباجب على طريق دير الزور تدمر مساء الخميس الماضي ما ادى لمقتل اكثر من 30 عنصراً من وإصابة آخرين .
وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

شبكة عيون الإخبارية