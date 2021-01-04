10 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والرياض وجازان وعسير وتبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة أيضًا رياحًا نشطة، وسُحب رعدية، تشمل القنفذة، فيما تشهد أيضًا أتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية في الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على الطائف وأضم وميسان والعرضيات، تستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنٍّ بمدى الرؤية في الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين. كما تشهد المنطقة استمرار السحب الرعدية الممطرة على الزلفي والغاط والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز الباحة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية ورياح مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف والنعيرية، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

وفي تنبيهَين آخرَين للشرقية ذكر المركز أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين. فيما نبّه المركز المنطقة باستمرار أمطار رعدية، تشمل الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

وتشهد الشرقية أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، يشمل الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد وبقيق والقطيف، ويستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد الحدود الشمالية سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

وفي تنبيه آخر للحدود الشمالية ذكر المركز أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الجوف أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وسكاكا ودومة الجندل وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد تبوك ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد عسير أيضًا أمطارًا رعدية، تشمل أبها وأحد رفيدة والمجاردة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

وكذلك نبَّه المركز منطقة جازان بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والريث وأحد المسارحة والعارضة وصامطة وضمد وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد جازان أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين. كما تشهد أيضًا أمطارًا رعدية على أبو عريش والحرث والدائر والريث وأحد المسارحة والعارضة وصامطة وضمد وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

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