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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، تلقي طلبات الفنادق الراغبة في المشاركة بمبادرة "شتي في مصر"، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لدعم حركة السياحة الداخلية وتحفيز المصريين على السفر.

وتنطلق المبادرة، خلال شهر فبراير المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع، على أن تشمل فنادق الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، حيث تطلق الغرفة حملة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمبادرة مع منتصف شهر يناير الجاري، لتعريف المصريين بالمبادرة والفنادق المشاركة بها.

وترسل الغرفة قائمة بالفنادق المشاركة بالمبادرة إلى غرفة شركات السياحة، لاستقبال العملاء الراغبين في الرحلات، وحددت الغرفة سعر الليلة السياحية للفنادق الراغبة في المشاركة في المبادرة أن تتراوح ما بين 600 و1600 للغرفة المزدوجة.

من ناحيته، ناشد وحيد عاصم عضو اتحاد الغرف السياحية، الفنادق، بالمشاركة في مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية بجميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية بشكل مدعم.

وشدد عاصم، في تصريحات لمصراوي، على ضرورة الالتزام بالأسعار التي تم التوافق عليها خلال اجتماع وزيري السياحة والطيران، بمستثمري القطاع السياحي بجنوب سيناء الشهر الماضي، موضحًا أنها تتراوح ما بين 600 و 1600 جنيه للفرد في الليلة الواحدة بالفندق طبقًا لدرجة النجومية ونظام الوجبات.

وأكد أنه تم تعميم منشور من غرفة المنشآت الفندقية لجميع الفنادق بالأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والفنادق العائمة للتسحيل في المبادرة، بجانب أنه تم إقرار أن يكون حجز تذاكر الطيران من خلال السيستم.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى تولى غرفة الفنادق الترويج للفنادق المشاركة في المبادرة بشرط تقديم أسعار مخفضة سوف تحددها غرفة الفنادق طبقا للدرجة الفندقية.

وجاءت تذاكر الطيران مدعمة لتكون على النحو التالي:

- 1500 جنيه (القاهرة/الأقصر/أسوان والعودة).

- 1750 جنيه (القاهرة/شرم الشيخ/القاهرة).

- 2000 جنيه (القاهرة/الغردقة/القاهرة).

يذكر أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، أعلنت عن إطلاق مبادرة "شتي في مصر"، لتنشيط السياحة الداخلية، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، حيث تأتي المبادرة ضمن آليات قطاعي السياحة والطيران لدفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية.​