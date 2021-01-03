بالصور.. لجنة متخصصة تتفقد عزل أسوان وتتأكد من توفر أسطوانات الأكسجين

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أسوان - إيهاب عمران:

تفقدت لجنة طبية من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الأحد، مستشفى أسوان التخصصي والمخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وتوافر أسطوانات الأكسجين وكفاءتها داخل العزل.

تابعت اللجنة في جولتها داخل المستشفى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمرضى "كورونا" وتطبيق البروتوكول الطبي لكورونا بالمستشفى، ومتابعة لجان المضاعفات والوفيات بالمستشفى، ومتابعة البيانات اليومية الخاصة بمرضى المستشفى.

ضمت اللجنة كلاً من الدكتور رامي مراد أخصائي الجراحة رئيسًا للفريق، والدكتورة راندا ممدوح وهاني محمد وناهد بكري وسلمى محمد أعضاء بالفريق الطبي للجنة.