17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟

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بريطانيا وجنوب إفريقيا وبلد عربي على رأس القائمة

بعد قرار حكومة المملكة إنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عددٍ من الدول على أن يكون ذلك ابتداءً من الساعة (11) من صباح اليوم الأحد 19/ 5/ 1442 هجرية الموافق 3 / 1 / 2021 ميلادية.

وتنشر "سبق" قائمة الدول التي لها إجراءات خاصة وهي 1- للقادمين من المملكة المتحدة وجمهورية جنوب إفريقيا الدخول مشروطًا بأن يقضي المسافر مدة لا تقل عن (14) يومًا خارج المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا قبل الدخول إلى المملكة مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من داخل الدولة القادم منها وعند الوصول للمملكة يتم عزله بالمراقبة 14 يومًا ويقوم بعمل تحليلين (pcr).

للقادمين من هذه الدول - أستراليا - سنغافورة - هولندا - كندا - الدنمارك - ايسلاندا- ألمانيا -هونج كونج- إيطاليا - سويسرا - فرنسا -إسبانيا - السويد - اليابان - لبنان أي قادم من هذه الدول سواء كانوا مواطنين أو مقيمين سيتم العزل في منازلهم تحت المراقبة لمدة (7) أيام مع إجراء فحص بتقنية (PCR) قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

وفيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا وهي الحجر المنزلي لمدة (7) أيام، أو الحجر المنزلي لمدة (3) أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).