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​بجهود الأهالي.. 57 أسطوانة تنقذ مستشفى الحامول المركزي من نقص الأكسجين

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مصراوي Masrawy

08:46 م الأحد 03 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أنقذت جهود أهالي مركز الحامول في محافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، مستشفى الحامول المركزي من أزمة نقص مفاجئ في إمدادات الأكسجين، وذلك استجابة لاستغاثة أطلقها مدير المستشفى الدكتور أحمد مصباح، عبر حسابه بـ "فيسبوك"، طالبًا دعمه لحين وصول سيارة الدعم التابعة لمديرية الصحة.

كشف مدير المستشفى، في تصريحات صحفية، أن النقص المفاجئ بإمدادات المستشفى وقع نتيجة تأخر وصول سيارة الدعم، مع حدوث عطل بالمحطة الموردة، مضيفًا أنه اضطر إلى مناشدة الأهالي كحل سريع ينقذ الموقف المتأزم.

وقد استجاب الأهالي لاستغاثة مدير المستشفى، وجرى إمداده بعدد 57 أسطوانة، وتم تدارك الموقف، الذي ازداد استقرارًا بعد وصول سيارة دعم الأكسجين التابعة للمديرية، ما حال دون تأثر أي مريض بالنقص المفاجئ.

كما أعلن المكتب الإعلامي للمستشفى، في منشور صدر قبل قليل عبر "فيسبوك"، أن "وضع جميع الحالات بالمستشفى مستقر الآن بعد أن تم توصيل الأكسجين للمستشفى".
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