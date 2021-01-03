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لمخالفتهما إجراءات كورونا.. إغلاق فرعي "كارفور" بالإسكندرية ( وصور)

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لمخالفتهما إجراءات كورونا.. إغلاق فرعي "كارفور" بالإسكندرية (فيديو وصور) لمخالفتهما إجراءات كورونا.. إغلاق فرعي "كارفور" بالإسكندرية ( وصور)

مصراوي Masrawy

07:38 م الأحد 03 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أغلقت حملة من إدارات حي وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مساء اليوم الأحد، "هايبر كارفور" وعدد من المحال التجارية بمركز "سيتي سنتر" التجاري بمحرم بك.

كما أغلقت حملة مماثلة من حي المنتزه أول، اليوم، فرعًا آخر لـ "هايبر كارفور" بمركز "سيتي لايت" التجاري بمنطقة السيوف بطريق مصطفى كامل.

تأتي حملات إغلاق المركزين بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد "كوفيد - 19"، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا تظهر زحامًا غير مسبوق بالمركزين التجاريين، وتكدس المواطنين دون الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وذلك تزامنًا مع التخفيضات والعروض السنوية.

وبدأت ، اليوم، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بالفيروس أكثر من 1000 إصابة يوميًا.

ووفقًا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

ويشمل القرار ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة.

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