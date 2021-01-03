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لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين

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لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين
عاقبت اللاعب "عيساكا" بمنعه لمدة (6) أشهر وغرامة 50 ألف ريال

لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، خمسة قرارات انضباطية، وطالت رئيسًا وإداريين من نادي الفيصلي، ولاعبًا من فريق الفتح والكوكب، تراوحت ما بين الغرامة المالية والإيقاف.

وفي التفاصيل: قررت اللجنة معاقبة رئيس فريق نادي الفيصلي، وذلك لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية أثناء مباراة فريقه أمام الاتفاق، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي.

وأصدرت اللجنة عقوبتها ضد إداريي فريق الفيصلي مدلج المدلج ومحمد المطيري، بعد إساءتهم إلى مسؤول مباراة الفيصلي أمام الاتفاق، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي.

وأصدرت كذلك عقوبتها ضد لاعب الفتح سفيان بن دبكه، وإيقافه مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال سعودي، وذلك بعد قيامه بسلوكٍ مشين تجاه لاعب الفريق المنافس في مباراة فريقه أمام الفيصلي.

وأكدت اللجنة أن جميع ما سبق من قرارات غير قابلة للاستئناف.

كما قررت اللجنة أيضًا معاقبة لاعب الكوكب عيساكا أبودو؛ وذلك بمنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة (6) ستة أشهر، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (50،000) خمسون ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف بعد اعتدائه على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب الفريق المنافس في مباراة فريقه ضد فريق أحد.الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الانضباط والأخلاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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