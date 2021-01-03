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وزيرة الصحة توافق على تجديد إجازات الأطقم الطبية للعمل بالخارج

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مصراوي Masrawy

07:41 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:
قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموافقة على تجديد الإجازات للعمل بالخارج، والمقدمة من أعضاء المهن الطبية والعاملين بالقطاع الصحي.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة، إلى نواب ومساعدي ومستشاري الوزيرة، ورؤساء الهيئات والقطاعات ووكلاء الوزارة في المحافظات.

ونشبت أزمة أواخر العام الماضي، بعد عودة عدد من الأطباء العاملين بالخارج لتقديم طلبات بمد إجازاتهم من وزارة الصحة، وجرى إبلاغهم من قبل الموظفين بأنّ الإجازات ممنوعة.

وتدخلت نقابة الأطباء لدى وزارة الصحة للسماح لهؤلاء الأطباء بتجديد إجازاتهم.
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