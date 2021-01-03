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"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات لمواجهة كورونا (صور)

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"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور) "الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات لمواجهة كورونا (صور)

مصراوي Masrawy

07:27 م الأحد 03 يناير 2021

كتب– أسامة علي:

تصوير– أحمد جمعة:

أبدى المواطنون التزامًا واضحًا اليوم الأحد، بارتداء الكمامة، في أول يوم لتطبيق قرار فرض الغرامة على المخالفين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.

بدأت ، اليوم الأحد، تفعيل القرارات الجديدة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة ، وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، بواقع 50 جنيهًا.

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