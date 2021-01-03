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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على واقعة وفاة 4 مصابين بكورونا في العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بسبب نقص الأكسجين، قائلًا إن الشرقية من أكفأ المحافظات في القطاع الصحي و"لسنا في المحافظات المتقدمة في الإصابة بالفيروس رغم الكثافة السكانية".

وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مش عايزين إحباط للفرق الطبية، فلو حدثت أزمة في الأكسجين الخاص بشبكة الأكسجين لكانت الحضانات تأثَّرت؛ لكن هذا لم يحدث، وخرج طفلان لتحسُّن حالتيهما اليوم".

وأوضح المحافظ في تصريح أدلى به اليوم الأحد: "عندنا 1480 أنبوبة أكسجين تكفي المحافظة 10 أيام، وعندنا 81 ألف لتر أكسجين تكفي 4 أيامًا في المحافظة".

وتابع غراب: "كان فيه حالات في العناية المركزة ولم تتأثر؛ ولو كان فيه مشكلة أكسجين كانت تأثرت.. والفيديو الخاص بمستشفى الحسينية استُخدم ضد الوطن؛ إذ لم يكن الغرض من منه نقل الحقيقة كاملةً".

واستطرد المحافظ: "حديث بعض الممرضات عن أن مؤشر الأكسجين بيقل، ده وارد عند النقل من شبكة إلى أخرى؛ لكن هذا يحدث للحظات".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يزعم وفاة 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المُستجد؛ بسبب نقص الأكسجين داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بالشرقية، وانتقلت لجنة من مديرية الصحة للتحقيق في الأمر.

وأصدرت المحافظة بيانًا تفصيليًّا توضح حقيقة الواقعة، قال فيه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية: إنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا في مستشفى الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

من ناحية أخرى أصدرت وزارة الصحة بيانًا اليوم الأحد، لفتت فيه إلى أن التحقيقات المبدئية كشفت أن حالتي الوفاة مصابين بفيروس كورونا وكانت حالتهما حرجة ويعانيان من أمراض مزمنة وعلى أجهزة تنفس صناعي، وأنه وقت حدوث الواقعة كان يتواجد بالمستشفى 4 حالات بأقسام الطوارىء على "ماسك أكسجين" و3 حالات بقسم الحضانات على أجهزة التنفس الصناعي، و3 حالات على جلسات الأكسجين بعناية الأطفال، و27 حالة بالعناية المركزة المتوسطة لمرضى فيروس كورونا المستجد، و4 حالات بقسم الحروق على أجهزة التنفس الصناعي، و7 مرضى بالعناية المركزة العادية على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضحت أن "تانك" الأكسجين في ذلك الوقت كان ممتلىء بمقدار (5400 لتر)، بالإضافة إلى وجود 24 أسطوانة أكسجين ممتلئة بغرفة الغازات الطبية، لافتًا إلى قيام النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة للوقوف على الأسباب المؤدية للوفاة.