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"تنمية الطوال" تقف مع أسر المرابطين في الحد الجنوبي

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بالتعاون مع مراكز النشاط التابعة للجنة "فرحتي"

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، بالتعاون مع مراكز النشاط التابعة للجنة مبادرة "فرحتي" في الوقوف مع أسر المرابطين في الحد الجنوبي.

وتهدف المبادرة إلى تقديرهم عرفانًا بما يقدمونه من تضحيات جليلة واستشعاراً لدورهم في الدفاع عن ثرى وطننا الغالي.

وتعد إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها اللجنة الاجتماعية لدعم جنودنا البواسل في الحد الجنوبي عرفانًا لهم بالجميل.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة باللجنة، خالد بن عبدالله جعبور، أن هذه المبادرة التي نفذتها اللجنة تعد جزءًا بسيطًا للتعبير عن شكر الجميع، لما يبذله رجال القوات المسلحة بالحد الجنوبي من تضحيات عظيمة في سبيل ردع المعتدين وحماية بلاد الحرمين.

وأضاف "جعبور": بالتعاون مع رؤساء مراكز النشاط الاجتماعي تم توزيع العديد من الهدايا التي تحتوي على عطور وبخور وأدوات منزلية على أسر الجنود المرابطين بالحد الجنوبي.

لجنة التنمية الاجتماعية محافظة الطوال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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