"الأطباء" تكشف حقيقة القبض على أطباء مستشفى الحسينية

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نفت النقابة العامة للأطباء ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول القبض على أطباء من الطاقم الطبي لمستشفى الحسينية، على إثر فيديو وفيات المستشفى.

وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه "على إثر تردد خبر التحفظ على عدد من أطباء مستشفى الحسينية بالشرقية، للتحقيق معهم في واقعة فيديو وفيات مرضى الرعاية المركزية بسبب توقف ضخ الأكسجين للرعاية تواصل الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة، مع نقيب الشرقية، الدكتور أيمن سالم الذي نفى صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا، وأنه لم يتم التحفظ على أي طبيب من المستشفى".

وأضاف البيان: "أكد نقيب الشرقية أن هناك تحقيقات عن مدى صحة واقعة الفيديو، ونقص الأكسجين، والنقابة تتابع عن كثب التحقيقات حتى الوصول لحقيقة ما حدث".​