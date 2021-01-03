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جولة في المحطة وداخل القطارات.. السكة الحديد يتابع التزام الركاب بارتداء الكمامات

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جولة في المحطة وداخل القطارات.. السكة الحديد يتابع التزام الركاب بارتداء الكمامات جولة في المحطة وداخل القطارات.. السكة الحديد يتابع التزام الركاب بارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

06:57 م الأحد 03 يناير 2021

كتب– أسامة علي:

تفقّد اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، العمل بمحطة القاهرة لمتابعة تنفيذ تحصيل الغرامات الفورية المقررة تجاه المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات بأماكنها المفتوحة أو المغلقة وبالقطارات بكافة درجاتها.

وحرص رئيس الهيئة على استصحاب القطارات والتوجيه للركاب وتحصيل الغرامات للمخالفين بنفسه، كأحد العاملين المنوط بهم فرض حالة النظام وتطبيق القانون بصرامة وحزم دون تهاون حرصًا على سلامة الركاب مستقلي قطارات السكة الحديد.

وأهابت الهيئة مجددًا بالمواطنين مرتادي مرفق السكة الحديد، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، وتطبيقًا للقرارات المُعلنة في هذا الشأن وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد السلامة لجميع أفراد الشعب المصري.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تنفيذ الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار المستجد، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بفرض غرامة فورية قدرها خمسون جنيهًا على المواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية بعدم ارتداء أقنعة الوجه.​

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