في أول أيام تفعيل القرار.. 30 مخالفة ارتداء كمامة في قويسنا بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

سجلت مدينة قويسنا بمحافظة القليوبية تحرير 30 مخالفة فورية لأفراد خالفوا قرار ارتداء الكمامة الطبية، في أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وكانت الأجهزة التنفيذية في المحافظة كثفت، اليوم الأحد، من تشديداتها وإجراءات مواجهة مخالفي قرارات مجلس الوزراء بشأن مجابهة فيروس كورونا.

قاد حملة مدينة قويسنا رئيس المركز خالد النمر، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث جرى تحصيل غرامات فورية لعدد 30 حالة عدم ارتداء كمامات طبية، خالفت القرار الوزاري رقم رقم 2701 لسنة 2020.

وكان المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أعلن اليوم الأحد، عن غلق قرابة 4 آلاف و245 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية، وذلك خلال أسبوع في الفترة من 26 ديسمبر وحتى تاريخه.​