"تنامي" تنتخب مجلس إدارتها وتضيف 3 أهداف للدورة الجديدة

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"العبدالكريم" رئيسًا و"الغانم" نائبًا و"فرج" مشرفًا ماليًا

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" جمعيتها العمومية العادية، وغير العادية، بعد انتخاب مجلس إدارتها الجديد، كما أضافت ثلاثة إلى أهدافها دعمًا للقطاعات الثلاثة بهدف التمكين ورفع كفاءتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وذلك بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.

واشتملت قائمة الأهداف الجديدة: تنفيذ المشروعات الاستشارية للقطاعات الثلاثة، وتقديم البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في شتى مجالات التنمية للقطاعات الثلاثة، وتطوير المهارات الإدارية للقيادات والموظفين في المنظمات التنموية للقطاعات الثلاثة.

وفاز في الانتخابات التي أقيمت عن بعد عبر الـ"ZOOM"، وبحضور محدود في مقر مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج" وعبر التصويت السري المباشر: الدكتور فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم رئيسًا لمجلس الإدارة، وعلي بن عبدالله الغانم نائبًا للرئيس، وسالم بن فرج مشرفًا ماليًا.

وضمت قائمة مجلس الإدارة الجديد كلاً من: أحمد بن ذعار الطريسي، والدكتور خالد بن محمد النقية، وسلطان بن عبدالرحمن بن سفران، وثامر بن عبدالله الصالح، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله الحسين، وعادل بن عبدالعزيز المطوع.

يذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في مجال تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة، وتأصلت جذورها في القطاع الثالث، وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة على مخزون من الخبرات والتجارب لسنوات طويلة اكتسبها فريق عمل "تنامي".

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