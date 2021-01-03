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تعرف على مهنة "الساعاتي" في المسجد النبوي

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تتواصل منذ أكثر من 400 عام

تعرف على مهنة

تتواصل مهنة الساعاتي في الحرم النبوي الشريف كما يسميه أهل المدينة المنورة، منذ أكثر من 400 عام، فساعاتي الحرم النبوي هو المسؤول عن توقيت الساعات في المسجد النبوي بنوعية العربي، والذي يعتمد على ميزان الشمس.

الساعاتي عبدالغفور بن عبدالغني (63 عاماً) ما زال يعمل في هذه المهنة منذ ٣٥ عاماً؛ حيث يبدأ كل يوم وبعد صلاة العشاء يعمل ويراقب ويضبط الوقت في المسجد النبوي الشريف على التوقيت الغروبي والمعتمد على غروب الشمس.

وما زالت بعض ساعات التوقيت الغروبي أو العربي الموجودة على يسار الداخل من باب الرحمة، ويوجد في المسجد النبوي الشريف العديد من الساعات الأخرى التي تعمل بنظام إلكتروني لمعرفة الوقت.

تعرف على مهنة

تعرف على مهنة

المسجد النبوي مهنة الساعاتي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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