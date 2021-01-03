ألقاه ليخفي جريمة أخرى.. كشف غموض جثة ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، اليوم الأحد، غموض العثور على جثة شاب بالعقد الثاني من العمر، ملقى بترعة الإسماعيلية، إذ تبين أن صديقه ألقى جثمانه ليخفي جريمة أخرى اشترك فيها مع المتوفي.

جرى ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان، عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسؤال أهل المجني عليه.

كان مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي تلقى إخطارًا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بالعثور على جثة شاب يدعى "مصطفى" بالعقد الثاني من العمر، ملقى بترعة الإسماعيلية دائرة القسم، حيث جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

بالفحص والتحري بمعرفة الرائد حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه "ع.ا"، الذي ألقى الجثمان في مكان العثور عليه، بعد تعرضه صاحبه لصعق كهربائي أثناء التنقيب عن الآثار، وذلك ليخفي جريمة التنقيب عن الآثار.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم.​