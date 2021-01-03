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مقتل شاب في مشاجرة مع 3 آخرين بشبرا الخيمة

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مقتل شاب في مشاجرة مع 3 آخرين بشبرا الخيمة مقتل شاب في مشاجرة مع 3 آخرين بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

06:30 م الأحد 03 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قًتل شاب في مشاجرة مع 3 آخرين، في شارع ناصر بمدينة التعاون في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بينما ألقي القبض على المتهمين وأحيلوا إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية المديرية، بتلقيه بلاغًا من وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع ناصر دائرة القسم.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس المباحث، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، وتبين مقتل "عمر. ا. ا"، إثر عدة طعنات بالفخذ.

تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الثلاثة، الذين اعترفوا بأن مشادة كلامية وقعت بين أحدهم والقتيل إثر خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة، قبل أن يستعين المتهم بأقاربه الذين جاءوا على درجات نارية، وطعن أحدهم المجني عليه عدة طعنات في منطقة الفخذ، بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتل الشاب في الحال.

وقد أحيل المتهمون إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.​

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