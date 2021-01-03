وزير الصحة الألماني يعرب عن أمله في سرعة التصريح بلقاح استرازينيكا

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن أمله في سرعة صدور تصريح للقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة استرازينيكا البريطانية السويدية وذلك لحل مشاكل التطعيم ضد كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إنه لا يسعى لأن تأخذ بلاده مسارا منفردا في هذا الشأن " والشيء المثالي هو أن يصدر تصريح أوروبي (لهذا اللقاح)".

وتدرس السلطات الأوروبية المختصة في الوقت الراهن اللقاح الذي أصدرت بريطانيا بالفعل تصريحا باستخدامه.

وكانت دراسات أثبتت أن فعالية هذا اللقاح أقل من فعالية اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، غير أنه أقل كلفة في تخزينه كما أنه أرخص سعرا.

ورأى شبان أن الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية الألمانية المتعلقة بالتطعيم ليس لها ما يبررها " فلقد طلبنا من اللقاح ما يكفي لألمانيا وللاتحاد الأوروبي، والمشكلة لا تكمن في الكمية المطلوبة بل في الطاقة الإنتاجية الضئيلة في بداية الأمر مع الطلب شديد الارتفاع عالميا"، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان واضحا من البداية.

وأعرب شبان أن وتيرة إعطاء التطعيمات تقع مسؤوليتها على الولايات " وحملة التطعيمات تسير لدى البعض أسرع من البعض الآخر، ولقد كان هذا قرارا مقصودا للغاية من قبل الولايات ألا تكون هناك طريقة تعامل موحدة على المستوى الاتحادي بل تكون طريقة التعامل مختلفة، ويجب الآن تنفيذ هذا القرار بأحسن طريقة ممكنة".