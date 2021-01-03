لمواجهة كورونا.. جامعة أسوان تطبق التناوب بين العاملين بنسبة 50%

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مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر رئيس جامعة أسوان، الدكتور أحمد غلاب، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالجامعة "قسم التعليم"، الذين تسمح طبيعة وظائفهم في الإدارات المختلفة بالتغيب، بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة 50%، وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد ولحين إشعار آخر على مدار الشهر.

يأتي ذلك تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تخفيض أعداد العاملين والحرص على تناوب الحضور.

نص القرار على منح الموظف أو العامل المصاب بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية بناءً على قرار من اللجنة الطبية معتمد من التأمين الصحي، ومنح الموظف المخالط لمريض كورونا بإجازة استثنائية بعد إخطاره بما يثبت ذلك، وتمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أقل من 12 عامًا إجازة استثنائية مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء، وتمنح الموظفة الحامل إجازة استثنائية بناءً على قرار من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ولا يشمل القرار سالف الذكر العاملين بالمستشفى الجامعي ولا قطاعات الأمن الجامعي، وإدارة الحدائق والمزارع، ولا ينطبق أيضًا على العاملين الحاصلين على إجازة جزء من الوقت، ولا يجرى الحصول على أي إجازات اعتيادية أثناء سريان القرار.