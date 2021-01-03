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"لن نقف مكتوفي الأيدي".. بيان من برلماني عن "تنسيقية الأحزاب" بشأن مستشفى الحسينية

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"لن نقف مكتوفي الأيدي".. بيان من برلماني عن "تنسيقية الأحزاب" بشأن مستشفى الحسينية "لن نقف مكتوفي الأيدي".. بيان من برلماني عن "تنسيقية الأحزاب" بشأن مستشفى الحسينية

مصراوي Masrawy

06:17 م الأحد 03 يناير 2021

(مصراوي):

أصدر الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا، بشأن وفاة مواطنين في مستشفى الحسينية المركزي داخل العناية المُركزة الخاصة بمصابي فيروس "كورونا".

وقال في بيانه: "إذ نُتابِع عن كَثَب مَفاد التحقيقات حول تلك الواقعة؛ والتي نتجَرّع قساوتها يوميًا في فُقداننا للأحباب والأعزاء نتيجة تدهور الحالات الصحية لمرضى هذا الڤيروس اللعين.. يعلَم الله ما تحمِله قلوبنا من حُزن على ما كان؛ ونؤكد أننا لن نصمت ولن نقف مكتوفي الأيدي ولن نتهاون في مُحاسبة المُقصرين في هذا الشأن".

وأضاف: "نُهيب بأهالينا توخّي الحَذر من الوقع في شَرَك الفُرقة التي تريد تلك الفئة الضالة إثارتها في أي أزمَة؛ وإننا على خَط النار نقف معاً ونواجه بمُنتهى الحَزم جميع تحدياتنا".

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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