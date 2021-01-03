أمير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة

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أشاد بالدعم الذي يتلقّاه القطاع بالمملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي.

واطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل منها، والأخرى التي تم الانتهاء منها.

وأشاد الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأعرب المهندس سليمان الحويطي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز