صحة الوادي الجديد: رصيد الأكسجين بمستشفيات المحافظة يكفي مدة أسبوع

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الصحة في محافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن رصيد الأكسجين بكافة المستشفيات العاملة داخل المحافظة بصفة عامة، ومستشفيات العزل الصحي خاصة، تكفي مدة أسبوع.

وأضاف وكيل الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن بعض المستشفيات يصل رصيدها الاحتياطي إلى 10 أيام، مشيرًا إلى أن مراجعة وتجديد رصيد الأكسجين على مستوى المحافظة كافي، ولا يوجد أي مشاكل بشأن غاز الأكسجين بالمستشفيات.

لفت وكيل الصحة أيضًا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بشكل ملحوظ يوميًا على مستوى مراكز المحافظة الخمس، مناشدًا المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن وعي المواطن هو الفيصل في وقف ومجابهة فيروس كورونا بالمحافظة.​