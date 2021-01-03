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الصليب الأحمر باليمن: فقدنا ثلاثة موظفين بانفجار مطار عدن

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الصليب الأحمر باليمن: فقدنا ثلاثة موظفين بانفجار مطار عدن الصليب الأحمر باليمن: فقدنا ثلاثة موظفين بانفجار مطار عدن

مصراوي Masrawy

05:25 م الأحد 03 يناير 2021

عدن - (أ ش أ):

أعلن بشير الصلوي المتحدث الرسمي باسم الصليب الأحمر في اليمن سقوط ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين من موظفي المنظمة بالانفجار الذي هز مظار عدن الأربعاء الماضي.

وقال الصلوي في تصريحات خاصة لقناة (العربية) اليوم الأحد"إن ما حصل في عدن لم يؤثر على عملياتن، وإن ما جرى يزيدنا إصرارًا على مواصلة توصيل مساعداتنا إلى المحتاجين في البلاد"، مشيرًا إلى أن الصليب الأحمر فقد 7 موظفين و10 متطوعين في اليمن منذ 2011.

كان مطار عدن الدولي قد تعرض لهجوم صاروخي، الأربعاء الماضي، لحظة وصول أعضاء الجديدة على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من الرياض، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 140 شخصًا بينهم مدنيون وقيادات أمنية وعسكرية وإعلاميون.

واتهم رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، ميليشيا الحوثي رسميًا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.

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