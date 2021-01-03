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يجتمع بوزير البترول ويوجّه بتوفير إمدادات السوق المطلوبة من جميع أنواع الطاقة

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السيسي يجتمع بوزير البترول ويوجّه بتوفير إمدادات السوق المطلوبة من جميع أنواع الطاقة يجتمع بوزير البترول ويوجّه بتوفير إمدادات السوق المطلوبة من جميع أنواع الطاقة

مصراوي Masrawy

05:18 م الأحد 03 يناير 2021

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات قطاع البترول، خاصة في مجال زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة للغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، واستعراض موقف أسواق النفط العالمية.

ووجّه الرئيس بتطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد من البترول والغاز، فضلاً عن توفير إمدادات الاستهلاك المحلي من جميع أنواع الطاقة وتسهيل وصولها إلى المواطنين والقطاعات الصناعية، مع تكثيف أنشطة البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.

واستعرض وزير البترول خلال الاجتماع جهود الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال تطوير منظومة تداول وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلي.

كما شهد الاجتماع في ذات السياق التطرق إلى التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز.

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مصراوي Masrawy

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