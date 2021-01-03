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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الجوافة لشهر يناير

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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الجوافة لشهر يناير "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الجوافة لشهر يناير

مصراوي Masrawy

04:54 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، في بيان لها اليوم الأحد، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في ما يلي:

أولًا:

1- تقليم الأشجار البالغة يكون خفيفًا إلى متوسط تبعًا لحالة الأشجار؛ وذلك بإزالة 1/3 أو نصف طول الأفرع التي عمرها سنة، وهذا يؤدي إلى تنشيط البراعم ونموها إلى أفرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.

2- يجب إزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة؛ لتتخللها الشمس والهواء؛ ليزيد ذلك من جودة الثمار. أما الأشجار الصغيرة فيُكتفى بإزالة الأفرع المصابة أو الجافة أو المتزاحمة.

ثانيًا: التسميد

1- يضاف سماد عضوى وسوبر فوسفات ونترات، مع مراعاة عمر الشجرة

2- يُنصح عمومًا بإضافة السماد النتراتي في شهر فبراير (200-250جم أزوت)، كما يضاف 400 جم سلفات بوتاسيوم للشجرة أيضًا، وواحد كجم سوبر فوسفات، مع 8-10 مقاطف للشجرة من السماد العضوي للأشجار البالغة، وتقل المعدلات إلى النصف للأشجار الصغيرة.

ثالثًا: برنامج الري

السنة الأولى 5 لترات/ الشجرة

السنة الثانية 7 لترات/ الشجرة

السنة الثالثة 15 لترًا/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لترًا/ الشجرة

السنة الخامسة 55 لترًا/ الشجرة

السنة السادسة 45 لترًا/ الشجرة

السنة السابعة 50 لترًا/ الشجرة

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