رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى للاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي أعلن الشهر الماضي، أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها، سواء التي تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، أو بالدخول في شراكات في المشروعات التي سيتم تنفيذها.