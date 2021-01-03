★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود السعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية، قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد الزمالك إلى 6 يناير المقبل، التي يطالب فيها بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الأخير شعار نادي القرن.

وفى سياق منفصل، تلقى نادي الزمالك أمس السبت إخطارا من نيابة العجوزة تطلب فيه إبلاغهم بأسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة الموقوف.

وطالبت نيابة العجوزة في خطابها الموجه لنادي الزمالك معرفة، هل إذا كان هناك قرارًا رسميًا من مجلس الإدارة السابق بتعليق اللافتة التي تحمل شعار نادي القرن على بواباته أم لا.

يذكر أن النادي الأهلي، تقدم ببلاغ رسمي ضد نظيره الزمالك في وقت سابق لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية "نادي القرن"، مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه وإلزام النادي الأبيص بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيا.